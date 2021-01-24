Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 16 Ocak günü yapılmaya başlandı. Çevrimiçi sistemle yapılan sınavlar 25 Ocak Pazartesi günü sona erecek. Sınava girenler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

Koronavirüs salgını sebebiyle AÖF final sınavları online olarak yapılıyor Final sınavları 16 Ocak'ta başladı. AÖF final sınavları 25 Ocak Pazartesi günü tamamlanacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih resmi olarak açıklanmadı. Ancak online olarak yapılan vizelerin sonuçları 4 gün sonra ilan edilmişti. Bu sebeple AÖF final sonuçlarının 29 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

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