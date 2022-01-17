AÖF final sonuçları açıklandı mı son dakika? 2022 AÖF güz dönemi dönem sonu sonuç sorgulama ekranı!
AÖF güz dönemi dönem sonu (final) sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihinde tamamlandı. AÖF final sınavına gider öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF final sonucu açıklandı mı? sorularını sıklıkla aratıyordu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. AÖF final sonuçları açıklandı mı son dakika? AÖF sonuç sorgulama ekranı!
AÖF güz dönemi dönem final sonu sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından AÖF sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, AÖF sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığı bildirildi. Böylelikle, 2022AÖF sınav sonuçları da erişime açılmış oldu.
AÖF güz dönem sonu final sonuç sorgula
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin sınav sonuçları aof.anadolu.edu.tr adresinden açıklandı. AÖF 2022 dönem sonu sınav sonucu sorgulama ekranı için tıklayın. Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.
AÖF ders geçme notu!
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
AÖF sınav sorumluluk üniteleri (konuları)