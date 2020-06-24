AÖF final sınavları son gün ne zaman? | AÖF finalleri ne zaman?
AÖF final sınavı ekranı | Açıköğretim öğrencileri final sınavlarının nerede nasıl ne zaman yapılacağını merak ediyor. Öğrenciler sınav ekranının ne zaman açılacağını ve sınavlara son katılım tarihini merakla araştırıyor. Pek çok kişi “AÖF final sınavları link” , “AÖF final sınavı ekranı” , “AÖF finalleri ne zaman?” , “AÖF finalleri son gün” konularını araştırıyor. İşte, “AÖF finalleri ne zaman?” sorusunun cevabı.
Açıköğretim öğrencileri final sınavlarının internet üzerinden yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, AÖF sınavları zaman?
AÖF final sınavları son gün ne zaman? | AÖF finalleri ne zaman?
AÖF öğrencileri final sınavlarının ne zaman nerede yapılacağını araştırıyor. Konu hakkında kısa bir süre önce açıklama gelmişti.
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi bünyesindeki Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin 2019-2020 bahar dönemi dönem sonu sınavlarının 24 Haziran-8 Temmuz'da internet üzerinden yapılacağı bildirildi.
Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.
Açıklamada, sınavın yurt içi ve yurt dışı programlar için 24 Haziran saat 00.01 ve 8 Temmuz saat 23.59 arasında erişime açık olacağı kaydedildi.
Sınav uygulama esasları ve detaylı bilgilerin üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.
Bahar dönemi ara sınavları da 18 Nisan-7 Mayıs'ta internet üzerinden yapılmıştı.
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