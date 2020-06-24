AÖF final sınavları son gün ne zaman? | AÖF finalleri ne zaman?

AÖF final sınavı ekranı | Açıköğretim öğrencileri final sınavlarının nerede nasıl ne zaman yapılacağını merak ediyor. Öğrenciler sınav ekranının ne zaman açılacağını ve sınavlara son katılım tarihini merakla araştırıyor. Pek çok kişi “AÖF final sınavları link” , “AÖF final sınavı ekranı” , “AÖF finalleri ne zaman?” , “AÖF finalleri son gün” konularını araştırıyor. İşte, “AÖF finalleri ne zaman?” sorusunun cevabı.