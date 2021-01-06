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Eğitim AÖF final sınavları ne zaman olacak? AÖF final tarihleri
Eğitim

AÖF final sınavları ne zaman olacak? AÖF final tarihleri

Binlerce AÖF öğrencisinin merakla beklediği AÖF final tarihi ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin online olarak yapılacak final sınav tarihleri resmi makamlarca açıklandı. İşte AÖF final sınav tarihleri…

Yeniakit Publisher
2021-01-06 11:19:00 -
AÖF final sınavları ne zaman olacak? AÖF final tarihleri

2020 yılında AÖF güz dönemi vize sınavları koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleşmişti. Öğrenciler, vize sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında final sınavlarının nasıl olacağını merak etmeye başladı.

Konuyla ilgili beklenen açıklama Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada sınavların vizedeki gibi online olarak yapılacağı ifade edilirken, sınav tarihlerinin de günleri tek tek açıklandı.

AÖF final sınavı tarihi

Rektörlük tarafından AÖF öğrencilerini ilgilendiren sınav açıklaması şu şekilde yapıldı:

"Değerli öğrencilerimiz, Açıköğretim Sistemi güz dönemi dönem sonu sınavları 1. yarıyıl dersleri ve 5. yarıyıl fark dersleri için 16-17-18 Ocak 2021, 3, 5 ve 7. yarıyıl dersleri için 23-24-25 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi ortamlarda yapılacaktır"

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