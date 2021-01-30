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Eğitim AÖF final sınavı sonuçları açıklandı! aof.anadolu.edu.tr AÖF sonuç sorgulama
Eğitim

AÖF final sınavı sonuçları açıklandı! aof.anadolu.edu.tr AÖF sonuç sorgulama

AÖF güz dönemi final sonuçları için bekleyiş sona erdi. AÖF final sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu. AÖF öğrencileri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. İşte aof.anadolu.edu.tr AÖF sonuç sorgulama ekranı...

Yeniakit Publisher
2021-01-30 16:53:00 -
AÖF final sınavı sonuçları açıklandı! aof.anadolu.edu.tr AÖF sonuç sorgulama

AÖF güz dönemi dönem sonu sınavının değerlendirmeleri tamamlandı. AÖF sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencilerinin erişimine açıldı.

AÖF 2021 güz dönemi final sonuç sorgulama

Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada "Dönem Sonu Sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlara https://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsin. " denildi.

Öğrenciler, ANADOLU MOBİL uygulamasından ya da aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak ulaşılabilecek.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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