Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2020-2021 güz dönemi final sınavı tamamlandı. Sınavın ardından adayların sonuçlar için heyecanlı bekleyişi sona erdi. Sınav sonuçları beklediği gibi gelmeyen öğrenciler sınav sınuçlarına itiraz süreci ile ilgili ayrıntıları merak ediyor.

AÖF final sınav sonuçlarına itiraz ne zaman ve nasıl yapılacak?

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği birimine dilekçe göndererek veya [email protected] adresine e-posta göndererek yapılabilir.

Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik no ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.