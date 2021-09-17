Üniversite sınavına giren adayların merakla beklediği sonuçlar 28 Temmuz’da açıklandı. 5-20 Ağustos tarihlerinde yapılan tercihlerin ardından yerleştirme sonuçları 31 Ağustos’ta açıklandı. Bu yıl pandemi sebebiyle ek yerleştirme ve baraj puanını düşürme kararı alındı. Peki, AÖF ek tercihleri hangi gün?

AÖF ek tercih 2021 ne zaman?

Üniversite ek tercih işlemleri ÖSYM AİS web sitesi ya da uygulaması üzerinden 20 Eylül saat 10.00 ile 23 Eylül 23.59 saatleri arasında yapılabilecek. AÖF tercih işlemleri de AİS üzerinden yapılıyor.

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Kimler ek yerleştirme tercih yapabilecek?

2021-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo 4’teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

2021-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.