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Eğitim AÖF DGS kayıt tarihleri ne zaman?
Eğitim

AÖF DGS kayıt tarihleri ne zaman?

AÖF DGS kayıtları ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından DGS sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler AÖF DGS kayıt tarihlerini merak ediyor. AÖF DGS kayıtları nasıl yapılacak? İşte AÖF DGS kayıt tarihleri.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 14:07:00 - 2020-10-12 14:11:28
AÖF DGS kayıt tarihleri ne zaman?

AÖF DGS kayıtları nasıl yapılır? DGS sonuçlarının açıklanmasından sonra adaylar DGS kayıtlarını gerçekleştirecek. Açıköğretim Fakültesi AÖF’de okuyacak öğrenciler açıklanan tarihler arasında DGS AÖF kayıtlarını yapacak. Anadolu Üniversitesi DGS AÖF kayıt tarihlerini açıkladı. Buna göre, AÖF DGS kayıtları 14 Ekim’de başlayacak. AÖF DGS kayıt tarihlerinde son gün ise 19 Ekim Pazartesi. AÖF DGS mazeret kayıtları da 20 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek. 

Açık öğretim DGS kayıtları nasıl yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim iktisat ve İşletme Fakültesi (AÖF) kayıtları online olarak AÖF internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. AÖF DGS kayıtları https://aoskayit.anadolu.edu.tr internet sitesi üzerinden devlet kapısı e-devlet üzirendin TC kimlik numarası ve şifresi yardımı ile yapılacak. AÖF kayıtları için tıklayınız.

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