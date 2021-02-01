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Eğitim AÖF DGS kaydı yaptıran yaz okuluna katılabilir mi? Kimler AÖF yaz okuluna girebilir?
Eğitim

AÖF DGS kaydı yaptıran yaz okuluna katılabilir mi? Kimler AÖF yaz okuluna girebilir?

AÖF DGS kaydı yaptıran yaz okuluna kayıt yaptırabilir mi? Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir. Peki AÖF DGS kaydı yaptıran yaz okuluna katılabilir mi? Kimler AÖF yaz okuluna girebilir? AÖF yaz okulunda yapılacak sınava kimler giremez? AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar? AÖF yaz okulu tarihleri ne zaman? AÖF yaz okulunda en fazla kaç ders seçilir?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 16:32:00 - 2021-02-01 16:47:07
AÖF DGS kaydı yaptıran yaz okuluna katılabilir mi? Kimler AÖF yaz okuluna girebilir?

Dikey Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerimiz yaz okulu kapsamında 5 dersten yararlabilirler. AÖF yaz okuluna kimler kayıt yaptınrabir? Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler. Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir. Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

2021 AÖF yaz okulu kayıtları, sınavı ne zaman?

AÖF yaz okulunda hangi dersler açılacaktır?

Merkezi Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde açılacak yaz okulu ön lisans/lisans dersleri ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir.

AÖF yaz okulunda en fazla kaç ders seçebilirim?

Açık öğretim fakültesi-AÖF yaz okulunda dönem farkı olmaksızın en fazla 5 ders seçebilirsiniz.

AÖF yaz okulu tarihleri ne zaman?

Yaz okulunda hangi dersler açılacaktır? Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden ilgili kayıt tarihleri arasında yapılacaktır.. Yaz okulunda hangi ders/derslerin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.

AÖF yaz okulu ücretleri ne kadar?

Alınan ders sayısına göre ödenecek harç ücreti aşağıdaki gibidir: Yaz okulu 1 ders seçimi için 160 TL ödeniyor. Yaz okulu 2 ders seçimi için 175 TL ödeniyor. Yaz okulu 3 ders seçimi için 190 TL ödeniyor. AÖF yaz okulu ücretini kimler vermez? İlgili Kanunlar kapsamında olan Şehit/Gazi yakınlarından, 03/01/2019 tarihli ve 1 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden yaz okulu ücreti alınmamaktadır

AÖF yaz okulunda yapılacak sınava kimler giremez?

Güz veya Bahar dönemine bakılmaksızın girmiş olduğu son sınavında kopya nedeniyle sınavı/sınavları geçersiz sayılan öğrenci yaz okuluna kayıt yaptırabilir. Ancak kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav yaz okulu sınavı olacağı için sınava giremez.

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