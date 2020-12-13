AÖF ders geçme notu harfleri! AÖF ders geçme notu kaç?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara sınavları çevrim içi (online) yapılacak. AÖF güz dönemi ara sınav takvimi belli oldu. Sınavlar 12 Aralık itibarıyla başlayacak. 21 Aralık Pazartesi günü son bulacak. Peki AÖF ders geçme notu kaç?

Anadoulu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçmek için o dersin puanının karşılığına denk gelen harf notuna bakmanız yeterli olacaktır. Eğer ders geçme notunun için CC ve üzeri harfler verilmiş ise o dersi geçtiniz sayılır. Bu dersi geçmeniz için sizden herhangi bir koşul ya da şart talep edilmez. AÖF Lisans son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmesi için FF dersinin olmaması, en son genel not ortalaması 2,00 veya üzeri olması ve alttan veya son sınıftan hiç ders bırakmamış olması gerekmektedir.

AÖF ders geçme notu harfleri!

Açıköğretim Fakültesi'nde ders geçme notu hesaplanırken hem vizeden hem de finalden aldığı puanın belirli oranı alınarak

belirli yüzdesi alınır. Vize sınavlarının yüzde 30'u ve final sınavlarının yüzde 70'i alınarak hesaplama yapılır.

Misal üzerinden gidecek olursak:

Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

Final Notu: 80 (80x0.70) = 56 toplam: 74'tür. Hesaplanan bu not, kişinin dersten aldığı puandır.

Açıköğretim Fakültesi sınavları açıklanınca her puanın karşısına harf notu eklenir.

AÖF ders geçme sınıfta kalma not harfleri ne anlama geliyor?

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız

AÖF güz dönemi ara sınavları nasıl olacak?