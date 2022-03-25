AÖF bahar dönemi vize giriş belgesi açıklandı mı? AÖF bahar dönemi sınavları online mı yapılacak?

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınav tarihleri güz dönemi sınavlarının tamamlanmasından sonragündeme geldi. Anadolu Üniversitesi AÖF 2022 bahar dönemi sınav takvimini açıkladı. AÖF sınavlarıyla ilgili gelişmeler son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Bahar döneminin gelmesiyle beraber AÖF sınav takvimine gözler çevrildi. Üniversitenin yayınladığı sınav takvimi ile vize tarihleri belli oldu. Peki, AÖF sınavları ne zaman? İşte, 2021 AÖF sınav takvimi ve güz dönemi ara sınavları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

2022 bahar dönemi ara sınav (vize) sınavı ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) vize sınavları (ara sınavlar) 2-3 Nisan 2022 tarihlerinde yurt genelinde yüz yüze olarak yapılacak. AÖF bahar dönemi vize sınavının (ara sınavların) yüzde 30'u ile final sınavının (yıl sonu sınavının) yüzde 70'i alınarak dönem notu belirleniyor. Son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmeleri için ara sınavlar sınavlarında adaylar, mezun olabilmek için ter dökecek. Peki AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? İşte 2022 bahar dönemi ara sınav (vize) giriş belgesi yayınlandı mı?

AÖF vize sınav giriş belgesi yayındı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ara sınav (vize) giriş belgesi henüz erişime açılmadı. AÖF vize sınavı giriş yerlerinin 25 Mart 2022 Cuma günü ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF ara sınavı giriş belgesi çıktısı nasıl alınır?

Sınav giriş belgesi Anadolu Üniversitesi'nin aosogrenci.anadolu.edu.tr internet adresinde yayımlanacak. Giriş belgesi ve kimlik kartı yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacak. Sınav giriş belgesinde öğrencilerin sınava katılacakları okulun adı, okulun açık adresi, salon ve sıra numarası ile birlikte sınav kuralları yer alacak. Sınav giriş belgesi çıkartılırken adaylar, fotoğraflarının belirgin olmasına dikkat etmeli.

AÖF ders geçme notu kaç?

Üniversite tarafından alınan karara göre 2021-2022 eğitim öğretim yılında ders geçmek için adayların sınavlardan en az 35 alması gerekiyor.

AÖF sınavlarında öğrencilere sorumlu olunan her dersten 20 soru sorulurken, bu soruların yanıtlanması için 30 dakika sınav süresi veriliyor.

AÖF 2021-2022 akademik takvimine göre başarısız olan öğrenciler için dönem sonunda yaz okulu sınavları düzenlenecek.

AÖF'den mezun nasıl olunur, şartlar nedir?

Anadolu Üniversitesi'nde açıktan önlisans ve lisans eğitimi alan öğrencilerin, mezuniyet için gerekli krediyi toplamaları gerekiyor. Derslerin zorluk derecesine göre krediler farklılık gösteriyor.

2021-2022 AÖF mezuniyet şartları şöyle:

2 yıllık (önlisans) için 120 AKTS kredi

4 yıllık (lisans) iin 240 AKTS kredi

Genel ortalamanın 2.00 ve üzeri olması

FF, YZ ve DZ harf notunun olmaması