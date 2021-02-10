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Eğitim AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak?
Eğitim

AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak?

AÖF bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak. Koronavirüs salgını sebebiyle AÖF güz dönemi sınavları çevrimiçi olarak yapıldı. AÖF öğrencileri bahar döneminde sınavların nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak? AÖF sınavları yüz yüze mi olacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-10 16:07:00 -
AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak?

Eğitim hayatlarını Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde sürdürenler bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağını merak ediyor. AÖF bahar dönemi sınavları yüz yüze mi olacak?

AÖF bahar dönemi sınavları online mı olacak?

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada bahar döneminde uzaktan eğitime devam kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, “Değerli öğrencilerimiz, Pandemi koşulları nedeniyle ne yazık ki sizden ayrı kaldığımız bir süreç yaşıyoruz. Üniversitemiz senatosu, COVID-19 pandemisinin yaygınlığını devam ettirmesi sebebiyle, sizlerin sağlığını ve geleceğini düşünerek, Bahar Dönemi eğitim öğretim faaliyetlerinin de uzaktan eğitim yöntemi ile devam ettirilmesi yönünde karar almıştır. Sağlıklı bir şekilde kampüsümüze döneceğiniz günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Önlemlere uyarak bu günleri birlikte aşalım” denildi.

Bahar döneminde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize ve finallerinin online yapılıp yapılmayacağı ise henüz açıklanmadı. Bilindiği gibi güz dönemi sınavları çevrimiçi yapılmıştı.

AÖF bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan 2021, dönem sonu sınavları ise 29-30 Mayıs 2021 olarak akademik takvimde yer alıyor. Sınavlar online yapılacak olursa takvimde değişikliklerin olması bekleniyor. AÖF bahar dönemi sınavlarına ilişkin kararlar açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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