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Eğitim AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?
Eğitim

AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

AÖF bahar dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağı birçok öğrenci tarafından merak ediliyor. Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları için tarih belirlendi. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar, gözlerini bahar dönemi vize sınav tarihlerine çevirdi. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 13:36:00 -
AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

AÖF kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri 15 Şubat ve 26 Şubat tarihleri arasında tamamlandı. Söz konusu işlemleri tamamlayan adaylar, AÖF bahar dönemi sınavlarına girebilecek. AÖF bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

AÖF bahar dönemi ara sınavı 10-11 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Final sınavları ise 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Vize sınavı için 1 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapan öğrenciler, bahar dönemi ara sınavlarına ilgili sınav merkezinde girecekler.

AÖF yaz okulu sınavı ise 08 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek.

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