AÖF bahar dönemi sınavlarının ne zaman yapılacağı birçok öğrenci tarafından merak ediliyor. Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları için tarih belirlendi. Kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar, gözlerini bahar dönemi vize sınav tarihlerine çevirdi. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınav tarihlerini araştırıyor. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman?