AÖF’de kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrenciler, AÖF bahar dönemi sınavlarına katılacak. Söz konusu sınavlar nisan ayında, dönem sonu sınavları ise mayıs ayında yapılacak. Peki, AÖF bahar dönemi sınav tarihleri belli mi? AÖF bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak?

AÖF bahar dönemi sınav tarihleri belli mi?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak. AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları yani final sınavları ise 29-30 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

AÖF yaz okulu sınavları ne zaman?

Aldığı derslerden yeterli kredi ve geçer nota ulaşamayan öğrenciler ise yaz okuluna katılacak. Anadolu Üniversitesi AÖF sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre yaz okulu sınavları ise 8 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek.

AÖF bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak?

Koronavirüs salgını nedeniyle AÖF güz dönemi sınavları online (çevrimiçi) ortamda gerçekleştirilmişti. AÖF güz dönemi sınavlarının ardından bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Koronavirüs vaka sayılarının durumuna göre sınavların nasıl yapılacağına karar verilecek.