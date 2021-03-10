  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AÖF bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak?
Eğitim

AÖF bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak?

Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte AÖF bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı sık sık araştırılmaya başlandı. AÖF bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağına dair açıklama gelmesi üzerine sınavlara girecek olan adayların araştırmaları hız kazandı. Peki, AÖF bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak? AÖF bahar dönemi ara sınavları ne zaman olacak? Bahar dönemi ara sınav tercihleri ne zaman alınacak?

Yeniakit Publisher
2021-03-10 23:20:00 -
AÖF bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak?

AÖF bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı merak ediliyor. Güz Dönemi sınavlarının online olarak yapılmasının ardından Bahar Dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı da merak edilmeye başlandı. Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte AÖF bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı sık sık araştırılmaya başlandı.

AÖF bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağına dair açıklama yapıldı. Akademik takvimde yer alan bilgilere göre AÖF bahar dönemi sınavları nisan ayında yapılacak. Salgın süreci nedeniyle AÖF güz dönemi sınavları online geçti. Bunun üzerine normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte AÖF bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı sık sık araştırılmaya başlandı.

AÖF bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Bu sınavlar online olarak gerçekleştirilecek. 

Bahar dönemi ara sınav tercihleri 1 Mart 2021 tarihinde yapılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Emir

Meral hanım Yaptığın Ne ahlaka ,Ne Dine Sığar Sayın Cumhurbaşkanın ailesini niye karıştırıyorsun.Bu kadın Cinayetlerini işleyenlerin %95 inden fazlası alkolü o zaman yarın.meclise alkolün yasaklanması için hemen teklif ver tabii ilk karşı çıkan Kızı Mübarek Cuma vakti Şampanya partisi veren Lütfü Türkkan ve Canciger dostları CHP ve HDP karşı Çıkar.
  • Yanıtla
Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı
Gündem

Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüse yakalandığını duyuran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hastaneye kaldırıld..
Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik! S. Arabistan savaş uçaklarını bölgeye gönderiyor
Dünya

Türkiye'ye karşı büyük kalleşlik! S. Arabistan savaş uçaklarını bölgeye gönderiyor

Suudi Arabistan'a ait 6 adet F-15SA savaş uçağının Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tatbikata katılmak için Girit Adası'nda bulunan Souda Hava..
Cihat Yaycı'dan çarpıcı açıklama: Artık gerçeği gördüler
Gündem

Cihat Yaycı'dan çarpıcı açıklama: Artık gerçeği gördüler

Son günlerde Türkiye ile Mısır arasında yaşanan gelişmeler "iki ülke arasındaki yeni bir sayfa mı açılıyor" sorularını beraberinde getirirke..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay