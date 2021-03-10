AÖF bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı merak ediliyor. Güz Dönemi sınavlarının online olarak yapılmasının ardından Bahar Dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı da merak edilmeye başlandı. Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte AÖF bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı sık sık araştırılmaya başlandı.

AÖF bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağına dair açıklama yapıldı. Akademik takvimde yer alan bilgilere göre AÖF bahar dönemi sınavları nisan ayında yapılacak. Salgın süreci nedeniyle AÖF güz dönemi sınavları online geçti. Bunun üzerine normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte AÖF bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağı sık sık araştırılmaya başlandı.

AÖF bahar dönemi sınavları nasıl yapılacak?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. Bu sınavlar online olarak gerçekleştirilecek.

Bahar dönemi ara sınav tercihleri 1 Mart 2021 tarihinde yapılacak.