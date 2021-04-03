Üniversite eğitimine Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde devam eden öğrencilerin gireceği AÖF bahar dönemi vize sınavı online olarak gerçekleştirilecek.

AÖF Bahar dönemi sınavı online giriş ekranı

AÖF online sınav giriş bilgileri yayınlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 öğretim yılı bahar dönemi çevrimiçi ara sınav giriş bilgilerini açıkladı. İşte AÖF online sınav giriş ekranı!

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

"2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Çevrimiçi (Online) Ara Sınav Giriş Bilgisi aosogrenci.anadolu.edu.tr sayfası üzerinden yayımlanmıştır."

AÖF ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF sınavları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi'nden Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu yayınlandı. Takvime göre online yapılacak olan ara sınavlar şu tarihlerde gerçekleşecek;

2 ve 6.yarıyıl dersleri için 10-11-12 Nisan 2021

4 ve 8. yarıyıl dersleri için 17-18-19 Nisan 2021

Final sınavı ise mayıs ayında gerçekleştirilecek ve 29-30 Mayıs’ta düzenlenecek. Vize sınavı için 01 Mart 2021 tarihine kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilecekler.