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Eğitim AÖF bahar dönemi final sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

AÖF bahar dönemi final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde arasında yapıldı. AÖF vize sınavının tamamlanmasından sonra AÖF Bahar Dönemi sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde arasında tamamlanacak. AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavına katılan adaylar AÖF final sınav sonuç tarihini sorguluyor. Peki AÖF bahar dönemi final sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2022-05-21 12:59:00 -
AÖF bahar dönemi final sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021-2022 eğitim yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları, 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde yapıldı. 2021-2022 Eğitim yılının AÖF Bahar Dönemi sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde tamamlanacak. Bugün ve yarın sınavlara katılım sağlayan öğrenciler, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna cevap arıyor. 

AÖF bahar dönemi final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖF sınıf geçme sistemi

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

 

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