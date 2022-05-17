Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi final sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, AÖF finalleri saat kaçta?

AÖF bahar dönemi final sınav saati kaç? 2022 AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman?

AÖF bahar dönemi final sınavları 21-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Sınava girecek olanlar ise oturum saatlerini araştırıyor.

İlk oturumlar sabah 09.30'da ikinci oturumlar ise 14.00'de yapılacak. KKTC'de ise ilk oturumlar 08.30'da ikinci oturumlar 13.00'de yapılacak.

Açıköğretim final sınavları giriş belgeleri ise yayımlandı. AÖF öğrenci sistemi üzerinden sınav giriş belgelerinizi indirmeniz mümkün. Öğrencilere her dersten 20 sonu sorulacak ve 30 dakika süre verilecek.

AÖF sınava girişte hangi belgelerin bulundurulması gerekiyor?

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.