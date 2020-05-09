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Eğitim

AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi AÖF Bahar dönemi ara sınavları sonuçları sonuçlarının açıklanmasından sonra bahar dönemi dönem sonu sınavı ne zaman yapılacağı merak edilmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 09:17:00 - 2020-05-09 09:18:22
AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı ne zaman yapılacak?

18 Nisan’da başlayan bahar dönemi vize sınavlarında öğrencilere her ders için toplam 20 soru ve bu soruların çözümü için 30 dakika süre verilmişti. Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları yapılan değerlendirme sonrası erişime açıldı. 18 Nisan’da başlayan ve 7 Mayıs'a kadar devam eden AÖF bahar dönemi vize sonuçları, ANADOLU MOBİL uygulamasından ya da aof.anadolu.edu.tr adresinde sorgulanacak. 

AÖF bahar dönemi dönem sonu sınavı ne zaman yapılacak?

Dönem sonu sınavları 13 ile 14 Haziran 2020 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavlaırnın online olup olamayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmasa da 81 il genelinde sınav merkezlerinde yapılması bekleniyor. Yaz okulu sınavları da 23 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

 

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