Koronavirüs salgını eğitimle ilgili pek çok değişikliğin yaşanmasına yol açtı. Bunlardan biri de online yani çevrimiçi sınavlar oldu. AÖF geçtiğimiz yıl bahar döneminden bu yana sınavları yüz yüze gerçekleştirmiyor. Peki, 2021 AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman?

AÖF bahar dönemi ara sınavlar ne zaman?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 10-11 Nisan tarihleri arasında online olarak yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 29-30 Mart'ta yine online olarak yapılacak.

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