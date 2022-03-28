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Eğitim AÖF bahar dönemi ara sınavı 2022 ne zaman saat kaçta?
Eğitim

AÖF bahar dönemi ara sınavı 2022 ne zaman saat kaçta?

AÖF sınavlarıyla ilgili gelişmeler son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Bahar döneminin gelmesiyle beraber AÖF sınav takvimine gözler çevrildi. Üniversitenin yayınladığı sınav takvimi ile vize tarihleri belli oldu. Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav yerlerini resmen açıkladı. Peki AÖF bahar dönemi vize sınavı saat kaçta? AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Final Sınavı ne zaman? İşte 2022 bahar dönemi AÖF sınav yerleri ile ilgili bilgiler…

Yeniakit Publisher
2022-03-28 14:58:00 - 2022-03-28 14:59:43
AÖF bahar dönemi ara sınavı 2022 ne zaman saat kaçta?

7 Şubat'ta başlayan AÖF bahar dönemi kayıt yenileme dönemi 21 Şubat'ta sona ermişti. Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler "AÖF 2. dönem vize sınav tarihini ve AÖF bahar dönemi ara sınavı giriş yerlerini sorgulamaya başlamıştı.

AÖF bahar dönemi ara sınav giriş yerleri  açıklandı mı?

AÖF bahar dönemi ara sınav giriş yerleri açıklandı! Sınav giriş bilgilerinizi öğrenci otomasyonu sayfanızdan çıktısını alabilirsiniz. 2-3 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan AÖF bahar dönemi ara sınavları için sınav binaları ve salonlarını merak ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından sınav giriş yerlerini merak eden adaylar https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerini sorgulayabilecek.

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı ne zaman?

AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 02- 03 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı ne zaman?

AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF Yaz Okulu Sınavı ne zaman?

AÖF Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF sınıf geçme sistemi nedir?

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

AÖF sınav geçme harf notları

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınıfın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir. 84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

 

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