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Eğitim AÖF (Açıköğretim fakültesi) kayıtları ne zaman sona eriyor?
Eğitim

AÖF (Açıköğretim fakültesi) kayıtları ne zaman sona eriyor?

AÖF kayıtları ne zaman sona erecek? AÖF kayıtları sona erdi mi? AÖF kayıtları ne zamana kadar ertelendi? Soruları Eskişehir Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yaptıracak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Anadolu Üniversitesinden yapılan son dakika açıklamasına göre, AÖF kayıt tarihleri ertelendi. Peki AÖF kayıtları ne zamana kadar yapılacak? İşte AÖF kayıt tarihi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 13:07:00 -
AÖF (Açıköğretim fakültesi) kayıtları ne zaman sona eriyor?

Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yaptıracak ve kayıt yenilemesinde bulunacak öğrenciler, AÖF kayıtlarını yaptılar. AÖF kayıtları 23 Ekim Cuma günü sona erdi.  Ancak AÖF kayıtlarında yoğunluk oluşması nedeniyle AÖF kayıt işlemlerinin uzatılması talebi öğrenciler tarafından dile getirildi. Anadolu Üniversitesi de bu talebe duyarsız kalmadı. Anadolu Üniversitesi AÖF iktisat ve işletme fakültesi kayıt ve kayıt yenilem tarihinin uzatıldığını açıkladı.

AÖF kayıtları ne zaman sona erecek?

Konuyla ilgili açıklama Açıköğretim Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada talebin çok olması sebebiyle 23 Ekim tarihinde sona eren kayıt işlemlerinin 29 Ekim Perşembe 23.30'a kadar devam edeceği belirtildi.

Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı duyuruda Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt Süresinin uzatıldığı duyuruldu. Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

AÖF kayıt yapmak için tıklayın

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