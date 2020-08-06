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Eğitim

AÖF açık öğretim üniversite taban puanları 2020 2 yıllık 4 yıllık

AÖF açık öğretim üniversite taban puanları 2020 2 yıllık ve 4 yıllık araştırılıyor. Tercih yapacak öğrencileri yakından ilgilendiren konunun detayları haberin içeriğinde yer alıyor. Peki ama Açıköğretim fakültesi 2 yıllık ve 4 yıllık bölümler neler? 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve 2 yıllık bölümlerin taban puanları nasıl öğrenilir? Sorgulama ekranı...

Yeniakit Publisher
2020-08-06 12:45:00 -
AÖF açık öğretim üniversite taban puanları 2020 2 yıllık 4 yıllık

AÖF taban puanları ile ilgili geçtiğimiz yıl YÖK Atlas üzerinden açıklama yapılmıştı. Önlisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türünde en az 150 puan almak, lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili Alan Yeterlilik Testi (AYT) puan türünde en az 170 puan almak gerekiyor.

Lisans Taban Puanları İçin TIKLAYINIZ...

Önlisans Taban Puanları İçin TIKLAYINIZ...

AÖF Bölümleri

Acil Durum ve Afet Yönetimi, Adalet, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret, Elektrik Enerjisi Üretim- İletim ve Dağıtımı, Emlak ve Emlak Yönetimi, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Ev İdaresi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İlahiyat, Lojistik, Medya ve İletişim, Muhasebe ve Vergi Uygulaması, Kültürel Miras ve Turizm, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Medya Yöneticiliği, Spor Yönetimi, Yaşlı Bakımı, Web Tasarımı ve Kodlama

AÖF 4 yıllık bölümler

Felsefe, Sağlık Yönetimi, Sosyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Hizmet, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Tarih, Yönetim Bilişim Sistemleri

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