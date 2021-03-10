AÖF 2021 Bahar dönemi ara sınavları ne zaman?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin Bahar dönemi öncesi kayıt yenileme işlemleri online sistem üzerinden alınırken AÖF sınav tarihleri öğrencilerin gündemine geldi. AÖF ara sınav tarihleri açıklandı. AÖF 2021 Bahar dönemi ara sınavları ne zaman? İşte detaylar...
Binlerce açıköğretim öğrencisi "AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?" sorularına yanıt aramaya başlarken konuyla ilgili açıklama Anadolu Üniversitesi’nden geldi. AÖF sınav tarihleri ise kurumun resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi online olarak yapılacak olan ara sınav tarihlerini açıkladı.
AÖF 2021 Bahar dönemi ara sınavları ne zaman?
AÖF ara sınav tarihleri belli oldu. Online sınavlar Nisan ayı içinde yapılacak.
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınav Duyurusu