AÖF 2. dönem final sınav tarihleri 2022: AÖF final sınavları dönem sonu sınav tarihi!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2022 bahar dönemi vize sınavları 2-3 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. 2022 AÖF Bahar Dönemi vize sınavına giren öğrencer bir yandan AÖF vize sonuçlarını merak ederken bir yandan da AÖF 202 bahar dönemi final sınav tarihlerini araştırıyor.

2022 AÖF bahar dönem sonu final sınavı ne zaman?

AÖF 2022 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21- 22 Mayıs 2022 tarihlerinde uygulanacak.

2022 AÖF yaz okulu sınavı ne zama yapılacak?

AÖF 2022 Yaz Okulu Sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman?

Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Sistemine göre öğrenim gören öğrencilerin, öğrenimlerine devam etmek istedikleri her akademik yarıyılın başında akademik takvimde belirlenen tarihlerde kayıt yenileme işlemi yapmaları gereklidir.

Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin akademik yılın başında kayıt işlemi yapıldığından dolayı bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemi yapılmamaktadır. Ancak devam eden bahar döneminde ise öğrencilerin kayıt yenileme işlemi yapmaları gerekmektedir.

AÖF ikinci üniversite kayıt kapsamında ders muafiyeti var mı?

İkinci Üniversiteİkinci Üniversite kayıt kapsamında ders muafiyeti var mı? Bir yükseköğretim programından mezun veya bir yükseköğretim programında; Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II Türk Dili I – II Yabancı Dil I – II (İngilizce, Almanca ve Fransızca) ders/derslerini alıp başaran, YKS Kayıt, YKS Ek Yerleşti̇rme ve Sınavsız İki̇nci̇ Üni̇versi̇te Kapsamında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları ilgili öğretim yılında kayıt tarihleri arasında sadece bir kez olmak üzere muafiyet başvurusunda bulunabilirler. Muafiyet başvuruları, kayıt işlemi yapıldıktan sonra kayıt tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısı Öğrenci Bilgi Sistemi Sayfası üzerinden yapılacaktır. Muafiyet ile ilgili ayrıntılı bilgi, kayıt tarihleri arasında www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Duyurular bölümünde ilan edilmektedir.

AÖF başarı notu nedir, nasıl hesaplanıyor?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarının 9.maddesinde "(Değişik:Senato‒3/1/2017‒1/10; Değişik: Senato‒18/9/2018‒7/4; Değişik: Senato‒27/11/2019‒15/13; Değişik: Senato‒11/3/2020‒2/7) Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Programlarında, ders bazında "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır. "Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar dersleri, uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 35'tir…” denilmektedir.

Not: 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminden itibaren geçerli olacak şekilde “Başarı Notu” alt sınır değeri 35 olup Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde harf notları, dersin alındığı ilgili dönemdeki Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esaslarına göre belirlenmektedir.

AÖF harf notlarının anlamları nedir?

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC harf notları, geçer

CD, DC ve DD harf notları, koşullu geçer

FF harf notu, başarısız harf notudur.

Herhangi bir dönemin sonunda veya akademik yılın sonunda 2,00 GNO’sunu sağlayamayan öğrenciye, akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci; akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren CC harf notunun altında harf notu aldığı derslerden istediklerini tekrar ederek ve/veya daha önceden almadığı yeni dersleri alarak GNO’sunu en az 2,00’ye yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar. Her iki durumda da öğrenci, bir yarıyılda en fazla 45 AKTS kredilik ders alabilir. Ancak öğrenci yaz okulunda en fazla 5 ders alabilir. Herhangi bir dönem sonunda tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır.

Açıköğretim fakültesi öğrencisiyim. Açık ya da örgün bir üniversiteye geçiş yapabilir miyim?

Açık veya uzaktan öğretimden, bir başka açık veya uzaktan öğretim diploma programına yatay geçiş yapabilirsiniz. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmeniz için öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki GNO’sunun 100 üzerinden 80 (4 üzerinden 3,14) veya 80’in üzerinde olması ya da kayıt olduğu yıldaki merkezî yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya taban puanından yüksek olması gerekir.