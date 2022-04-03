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Yerel Anzer Yaylası'nda heyelan yolu ulaşıma kapattı
Yerel

Anzer Yaylası'nda heyelan yolu ulaşıma kapattı

Rize'de Anzer Yaylası'na giden yol, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 16:09:00 -
Anzer Yaylası'nda heyelan yolu ulaşıma kapattı

Rize’nin İkizdere ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Anzer Yaylası'na giden yol ulaşıma kapandı.

İkizdere ilçesinde Anzer Yaylası'na ulaşımı sağlayan yolda heyelan meydana geldi.

Kayalar yolu ulaşıma kapattı

Heyelanda tepeden kopan toprak ve kayalar yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Bölgeye giden Rize İl Özel İdaresi ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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