Anzer Yaylası nerede? Anzer Yaylası'na nasıl gidilir?

Anzer Yaylası son yıllarda turistlerin uğrak yerlerinden biri oldu. Anzer Yaylası ismini bilen ancak bu güzel bölgenin nerede yer aldığını bilmeyenlerin de sayısı bir hayli fazla. Peki, Anzer Yaylası nerede?

Anzer Yaylası doğası nedeniyle son dönemde adeta turist akınına uğradı. Bölgeye çok fazla turist gelince de o eski dokusunu yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ama yine de Anzer Yaylası tabiat dostları için şahane bir yer...

Sosyal medya hesaplarından sık sık Anzer Yaylası fotoğrafları ya da videoları görenler bu güzel yaylanın hangi şehrin sınırları içerisinde yer aldığını merak ediyor. İşte, geldik merak ettiğiniz "Anzer Yaylası nerede?" sorusunun cevabına...

Anzer yaylası nerede?

Anzer balıyla meşhur olan Anzer yaylası Rize'nin İkizdere ilçesinin 35 km güney batısında yer alır. Anzer Yaylası; Aşağı Anzer yani Çiçekliköy ve Yukarı Anzer / Ballıköl olarak ikiye ayrılır.

Endemik çiçekler konusundan zengin

Dünyaca ünlü Anzer balının elde edildiği bu yayla birçok endemik çiçek türüne de ev sahipliği yapıyor.

Anzer Yaylası'na nasıl gidilir?

Rize merkezden kalkan toplu taşıma araçlarını kullanarak önce İkizdere'ye gitmeniz gerekiyor. Ardından İkizdere'den Anzer Yaylası'na giden toplu taşıma araçlarıyla merak ettiğiniz yaylaya ulaşabilirsiniz.