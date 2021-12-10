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Spor Antwerp UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez kazandı
Spor

Antwerp UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez kazandı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Antwerp, Olympiakos'u 1-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 00:13:00 - 2021-12-10 00:17:52
Antwerp UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez kazandı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. maçında Antwerp ile Olympiakos karşı karşıya geldi. Bosuilstadion'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Antwerp 1-0'lık skorla kazandı.

Antwerp'e galibiyeti getiren golü 7. dakikada Michel-Ange Balikwisha attı.

Antwerp'de Michi Frey ve Mbwana Samatta 73. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Antwerp 5 puanla grubu son sırada tamamladı.

Olympiakos ise 9 puanda kaldı ve grubu ikinci sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kaldı.

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