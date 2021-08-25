Antwerp, Fenerbahçe'nin yıldızına göz dikti
Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Danimarkalı stoper Zanka ile Belçika 1. Lig ekiplerinden Royal Antwerp ilgileniyor.
Fenerbahçe 'nin kadroda düşünmediği ve lisansını çıkarmadığı Danimarkalı stoper Zanka'nın takımdan ayrılması gündeme geldi.
Belçika basınından Voetbalbelgie'de yer alan habere göre Belçika 1. Lig ekiplerinden Royal Antwerp, 31 yaşındaki savunma oyuncusuyla ilgileniyor.
Haberde defans hattını güçlendirmeyi hedefleyen Antwerp'in Danimarkalı futbolcuyu listesine aldığından bahsedildi. Royal Antwerp'te sarı lacivertlilerin eski golcüsü Michael Frey de forma giyiyor.
Kopenhag'a kiralanmıştı
İngiliz ekibi Huddersfield'tan 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Zanka, beklentilerin uzağında kaldı.
Geçtiğimiz sezonu ülkesi ekiplerinden Kopenhag'ta kiralık olarak forma giyen tecrübeli stoper, 17 lig maçında 1 gol kaydetti.