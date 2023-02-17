Antonio Guterres duyurdu! Türkiye için o kararı aldılar: 1 milyar dolarlık olay hamle! Parayı insani destek...

Kahramanmaraş depreminin ardından ülke genelinde seferberlik ilan edildi. Tüm vatandaşlarımız, depremden etkilenen vatandaşlarımız için bir araya geldi ve büyük bir dayanışma sergiledi. İlk olarak insani ihtiyaçların karşılanması için seferber olan vatandaşlarımız, daha sonrasında da ellerinden geldiğince nakdi destek yardımında bulundu.

Diğer ülkelerden de depremzedelerimiz için nakdi yardımlar yapılırken aynı zamanda, depremin ilk gününden beri hem arama kurtarma ekiplerinin destekleri ile hem de insani temel ihtiyaç malzemelerin tedariği ile deprem bölgelerinin yanında yer alındı. Kahramanmaraş depremi sadece ülkemizde değil dünya genelinde bir seferberliğin başlamasına neden oldu.

BM SEKRETERİNDEN YARDIM TALEBİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ülkemizdeki depremzedeler için 1 milyar dolar insani destek talebinde bulundu. Depremzedelerimiz için dünya genelinde hala yardımlar toplanırken, yeni bir yardım çağrısı da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’ten geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Türkiye için yardım çağrısını yazılı bir açıklama ile duyurdu.

‘KAYBEDİLECEK ZAMAN YOK’

kamugundemi'nin derlediği haberde: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı yazılı açıklamada; ‘’Türkiye dünyadaki en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke ve Suriyeli komşularına karşı yıllardır büyük cömertlik yapıyor. Bugün BM asrın en büyük depreminin vurduğu Türk halkı için 1 milyar dolarlık insani yardım çağrısını başlatıyor. Uluslararası topluma, zamanımızın en büyük doğal afetine karşı düzenlenen bu teşebbüsü tam olarak desteklemeleri için çağrıda bulunuyorum.’’ ifadelerine yer verdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, fonlamanın üç aylık süreye yayılacağını ve yardım örgütlerinin hükümet tarafından yürütülen çalışmalara katkısını hızlandırmayı hedeflediğini belirtti.