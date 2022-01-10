Antioksidan deposu: Kırmızı soğanın faydaları

Kırmızı soğan, vücuttaki sağlıklı hücrelere zarar veren serbest radikalleri ortadan kaldıran antioksidan maddeleri sarı soğana göre daha fazla içerir. Bu antioksidan maddelerden bir tanesi olan ‘kuersetin’ kansere karşı güçlü bir koruyucudur. Ayrıca kırmızı soğanın demir minerali içeriği de sarı soğana göre daha fazladır.

Kırmızı soğanın faydaları

--Kan basıncını düzenleme konusunda etkilidir.

- Ayrıca kanı temizler ve kanın pıhtılaşmasını önler.

- Enfeksiyonlara karşı koruyucu bir özelliği bulunur.

- İçindeki kükürt ile beraber tümörün büyümesini ve yay alımını engeller.

- Cilt ve saç ile beraber tırnak açısından besleyicidir.

- Kırmızı soğan da yer alan folat depresyona karşı önlem alır.

- Ayrıca krom içerdiği için kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

- Güçlü bir antioksidan özelliği ve aynı zamanda antiseptik özelliği bulunur.

Mor soğan özellikle pek çok farklı faydası ile beraber son dönemleri yaygın olarak kullanılıyor.

Mor soğan suyu nasıl kullanılır?



Öncelikle bir orta boy mor soğanı 4'e bölmek suretiyle hazır hale getirin. Daha sonra önceden kaynatılmış olan 2 klorsuz su bardağı içerisine soğanları atın. Daha sonra ocakta 5 dakika boyunca bekledikten sonra gün içerisinde rahatlıkla tüketilebilir. Özellikle öğlen ve akşam yemeklerinden önce bir bardak tüketmek sağlık açısından oldukça etkilidir. Düzenli olarak 15 gün boyunca bunu gerçekleştirmek mor soğan suyunun faydalarını en iyi şekilde alma imkanı verir.



Mor soğan neye iyi gelir?



- İdrar yollarındaki ağrıyı gidermek için kullanılır.

- Vücutta yaraların kesikler ve yanıkların üzerine bastırılarak kullanılır.

- Şeker hastalığına karşı oldukça etkili bir yapıya sahiptir.

- Safra kesesi salgısını artıran bir özelliği bulunur.

- Özellikle ayaklarda, ellerde ve bacak ile beraber karında şişliklere karşı iyi gelir.

- Mor soğan ve süt karışımı tansiyon düşürücü bir etki oluşturur.

- El ve ayak tırnaklarını güçlendirici bir etkiye sahiptir.

- Burun kanamasını durdurmak için kullanılabilir.

- Nasırları ortadan kaldırmak için özel yöntem ile değerlendirilir.

Bilinmeyen özelliklerden biri de mor soğan ve süt karışımıdır. Safra kesesi salgısını arttırı özelliğe sahiptir ki bu da safra kesesinde taş oluşumunu büyük oranda önler. Şeker hastalığına karşı mor soğan yemek oldukça önemli ve etikilidir. Mor soğan süt karışımı tansiyon düşürücü özelliğe sahiptir.