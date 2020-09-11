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Aktüel Antika meraklısı emekli bankacının bodrumu neredeyse bir müze
Aktüel

Antika meraklısı emekli bankacının bodrumu neredeyse bir müze

Bursa'da İnegöl ilçesinde yaşayan emekli bankacı Mehmet Atay'ın 30 yılda biriktirip sergilediği eşyalar arasında kollu hesap makinesi, el terazisi, lambalı radyo, gramofon, dibek gibi eskilerin vazgeçemediği malzemeler bulunuyor - Atay: - "Halka açık ama bilen geliyor. Genelde ev eşyaları, tarım aletleri. İşe yarar yaramaz her şey var burada"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:02:47 -
Antika meraklısı emekli bankacının bodrumu neredeyse bir müze

BURSA (AA) - UĞUR ÇİÇEK - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan emekli bankacı Mehmet Atay, 30 yıldır biriktirdiği eski eşyaları evinin bodrumunda sergiliyor.

İlçeye bağlı kırsal Edebey Mahallesi'nde ikamet eden 58 yaşındaki Atay, eski yöresel giysilerden dikiş makinelerine, el terazisinden nargileye, lambalı radyodan gaz lambasına pek çok eşya biriktirdi.

Atay'ın bazılarını satın aldığı, bazılarını arkadaşlarının hediye ettiği eşyalar arasında kilim dokuma tezgahı, dikiş makinesi, dibek, maşrapa, nargile, gramofon, kollu hesap makinesi, semaver, kap kacak ve tarım aletleri bulunuyor.

Bunları iki katlı evinin bodrumunda sergileyen Atay, nostaljik "müzesini" gezen misafirleri için gramofondan plak da çalıyor.

- "En eskisi 300 yıllık tabak"

Sergilediği eşyalar hakkında AA muhabirine bilgi veren Mehmet Atay, evinde yaklaşık 3 bin parça eski eser bulunduğunu söyledi.

Atay, en yenisi 30 yıllık, en eskisi 300 yıllık olan eşyaları önceleri hobi amaçlı biriktirdiğini, zaman geçtikçe arkadaşlarının hibe ederek destek verdiğini anlattı.

Merakla başlayan 30 senelik birikiminin gittikçe büyüdüğünü dile getiren Atay, "Bunların bazılarını ikinci elcilerden satın aldım. Bağışlar da var. Komşular geliyor, gezip bakıyorlar. En eski eşyamız 300 yıllık bir tabağım var. Halka açık ama bilen geliyor. Genelde ev eşyaları, tarım aletleri. İşe yarar yaramaz her şey var burada." diye konuştu.

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