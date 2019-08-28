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Antik kenti tehdit eden yangın söndürüldü

Antalya’nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti’ni tehdit eden orman yangını söndürüldü.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:21
Antik kenti tehdit eden yangın söndürüldü

Antalya’nın Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti’ni tehdit eden orman yangını söndürüldü.


Aksu ilçesi Yurtpınar Mahallesi Perge Antik Kenti yakınlarında saat 14.00 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesinin ardından aynı bölgedeki ormanlık alanın farklı bir noktasında ikinci bir yangın daha çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, Perge Antik Kenti sınırları içerisine girdi. Alevlerin antik kent içerisindeki sütunlara yaklaşık 50 metre uzaklıktaki kargılık alana kadar geldi. YangınaAntalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye eri karadan müdahale etti. Kentin akropol batı bölümünün yangından zarar gördüğü belirtildi. Alevlerin kente girmemesi için arazözler sütunların arasından bölgeye girdi. Havadan ve karadan sürdürülen yoğun çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı.


Kenti gezen Rus turistlerden Maksim Sapranski, "Yangını görünce çok korktuk. Tarihi yapıların yangından zarar görmesini istemeyiz. Şuan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Havadan müdahalenin yanında, karadan da güçlü bir söndürme yapılması gerekiyor" dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 19:21
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