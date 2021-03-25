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Medya Antik kent Mardin'de Hint filmi çekilecek
Medya

Antik kent Mardin'de Hint filmi çekilecek

Çok sayıda yerli dizi ve filmin çekim mekanı haline gelen antik kent Mardin, şimdi de 'Bollywood' olarak adlandırılan Hint sinemasına ev sahipliği yapacak. Hint sinemasının ünlü yönetmeni Ribhu Dasgupta ve yapımcı Vivek Agraval, yerel yapımcı Melih Gülhan Kızılkaya ile 'Durga' filminin çekimleri öncesi Mardin'e geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 15:29:00 - 2021-03-25 16:08:55

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin antik kenti Mardin, son yıllarda arka arkaya çekilen yerli dizilerin yanı sıra, uluslararası sinema yönetmenlerinin de ilgi odağı oldu. Çok sayıda film ve dizinin mekanı olan Mardin'in zengin potansiyeli, yabancı film şirketlerinin de dikkatini çekmeye başladı. 'Bollywood' olarak adlandırılan Hint sinemasının ünlü yönetmeni Ribhu Dasgupta, yapımcı Vivek Agraval ve Türk yapımcı Melih Gülhan Kızılkaya, şirket sorumlusu İlhan Kızılkaya ile Mardin'e geldi. Aksiyon türündeki 'Durga' isimli filmin çekimleri için kente gelen ekip, Mardin Valisi ve Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç ile filmin çekimleri hakkında görüştü.

Ziyarette konuşan Vali Mahmut Demirtaş, kültür ve medeniyet şehri Mardin'in, sanatçılara ilham veren bir kent olduğunu söyledi. Yönetmen, sanatçı, fotoğrafçı ve yapımcıların Mardin'de film çekmek için sıraya girdiğini aktaran Vali Demirtaş, "Son olarak Hint sinemasının ünlü yönetmeni Ribhu Dasgupta, Hint filmi yapımcısı Vivek Agraval, yerel yapımcı Melih Gülhan Kızılkaya ve yerel şirket sorumlusu İlhan Kızılkaya, Mardin'de film çekmek istedikleri konusunda bizimle görüştü. Biz de gereken desteği kendilerine verdik. Önümüzdeki günlerde filmin çekimleri başlayacak" dedi.

 

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