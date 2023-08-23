Anti küreselci sanılıyordu Siyonist çıktı! Elon Musk Twitter'daki o bilgileri MOSSAD'a veriyormuş!

Elon Musk'ın satın aldıktan sonra ismini 'X' olarak değiştirdiği sosyal medya platformu Twitter'ın MOSSAD bağlantısı ortaya çıktı. Platformda onaylı hesap sahibi olmak için 'Premium' tarifeye geçmek isteyen kullanıcıların özel bilgileri, İsrail istihbaratçıları tarafından kurulmuş özel bir şirkete gidiyor.

Premium üyelik için Twitter'a kimlik kopyasını ve vesikalık fotoğraflarını gönderen kullanıcılar farkında olmadan bunları İsrail istihbaratına yollamış oluyor.

PC Magazine tarafından ortaya çıkarılan şok bilgi, Twitter'a hizmet sağlayan Auıotix (AU10TIX) adlı şirketin İsrail istihbaratıyla derin bağlarını ortaya koydu. 2002 yılında Şin Bet ve MOSSAD üyeleri tarafından Hollandalı güvenlik şirketi ICTS International'ın teknoloji kolu olarak faaliyet göstermeye başlayan şirket, sonraki süreçte havalimanları ve gümrüklere kimlik doğrulama sistemi konusunda hizmet verdi.

TWITTER/X SKANDALA SESSİZ KALDI

Google ve PayPal'ın da aralarında bulunduğu küresel ölçekli şirketlerle ortaklıklar da kuran Auıotix, Filistinli dijital haklar örgütü '7AMLEH'in yöneticisi Nedim Nashif'in radarına girdi.

Londra merkezli Middle East Eye sitesine konuşan Nashif, "Kullanıcı hesaplarını doğrulama kavramı, sahte hesapları bastırmak ve güvenilir bir çevrimiçi ortam sağlamak için gerçekten çok önemli. Ancak X/Twitter'ın İsrail kimlik istihbarat şirketi Auıotix ile işbirliği içinde olması önemli endişelere yol açıyor" dedi.

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"Auıotix'in merkezi İsrail'de bulunuyor ve her ikisinin de askeri gözetleme ve istihbarat toplama konusunda iyi belgelenmiş bir geçmişi var. Bu ilişki kullanıcı gizliliği ve veri güvenliği açısından olası sonuçları hakkında sorular ortaya çıkarıyor" diyen Nashif, Twitter'ı veri işleme uygulamaları konusunda şeffaf olmaya çağırdı.

İsrailli istihbaratçıların işlettiği Auıotix hakkında Twitter/X şirketinden şimdiye dek herhangi bir yorum gelmedi.