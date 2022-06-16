Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'dan ayrıldı mı? Trabzonspor’a kimler geldi?

2021-2022 sezonun şampiyonu Trabzonspor 'da hareketli saatler yaşanıyor. Transferde bu sabah şov yapan Karadeniz ekibinde bir de ayrılık yaşandı. Yıldız futbolcu Anthony Nwakaeme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'dan ayrıldığını açıkladı.

Anthony Nwakaeme kimdir?

Nwakaeme bu sezon Trabzonspor formasıyla 36 maça çıktı ve 15 gol, 11 asistlik performansa imza attı. Kariyeri boyunca da Trabzonspor formasıyla 145 maça çıkan tecrübeli kanat futbolcusu Bordo Mavili formayla 47 gol, 40 asist yapmayı başardı.

Anthony Nnaduzor Nwakaeme, 21 Mart 1989 tarihinde Nijerya'da doğdu. Nijeryalı futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2010 yılında Universitatea Cluj kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Arieșul Turda, Petrolul Ploiești, Universitatea Cluj, Hapoel Ra'anana, Hapoel Be'er Sheva, Trabzonspor kulüplerinde oynadı.

Trabzonspor’a kimler geldi?

Trabzonspor transfer dönemine bomba gibi bir giriş yaptı. Bordo mavililer 3 dakika içerisinde KAP’a arka arkaya 4 transfer bildirdi. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın listesine uygun olarak yaptığı görüşmelerde sonuca vardığı 2 yabancı, 2 yerli ismin transferini resmen açıkladı. Trabzonspor, Kasımpaşa’da forma giyen Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat ile serbest statüdeki Wilfred Denswil ve Jens Stryger Larsen ile görüşmelere başlandığını açıkladı.