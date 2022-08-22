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Spor Anthony Nwakaeme kimdir, Galatasaray'a transfer oldu mu? Anthony Nwakaeme aslen nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?
Spor

Anthony Nwakaeme kimdir, Galatasaray'a transfer oldu mu? Anthony Nwakaeme aslen nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme hakkında "Galatasaray transferi iptal mi oldu?" ,"Transfer oldu mu?" soruları merak ediliyor. Yıldız ismin menajeri görüşmeler sırasında rakam yükseltip başka kulüpleri devreye sokunca, Galatasaray'dan yeni bir hamle geldi. Gelişme sonrası ünlü yıldızın hayatı ve kim olduğu merak ediliyor. Peki Anthony Nwakaeme kimdir, Galatasaray transferi iptal mi oldu? Anthony Nwakaeme aslen nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Yeniakit Publisher
2022-08-22 18:01:00 -
Anthony Nwakaeme kimdir, Galatasaray'a transfer oldu mu? Anthony Nwakaeme aslen nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme hakkında "Galatasaray transferi iptal mi oldu?" ,"Transfer oldu mu?" soruları merak ediliyor. Yıldız ismin menajeri görüşmeler sırasında rakam yükseltip başka kulüpleri devreye sokunca, Galatasaray'dan yeni bir hamle geldi. Gelişme sonrası ünlü yıldızın hayatı ve kim olduğu merak ediliyor. Peki Anthony Nwakaeme kimdir, Galatasaray transferi iptal mi oldu? Anthony Nwakaeme aslen nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilenler...

Anthony Nwakaeme kimdir, Galatasaray'a transfer oldu mu? Anthony Nwakaeme aslen nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?
Son gelişmelere göre Sarı kırmızılı takım Galatasaray, Anthony Nwakaeme transferinde geri adım atmıştı. Haberlere göre menajeri tarafından Galatasaray'a önerilen Nijeryalı yıldıza teklif yapan Galatasaray yönetimi, pazarlıklarda sürekli olarak fiyat artırma çabasına girilmesi ve başka kulüplerden alınan tekliflerin ortaya konulması nedeniyle masadan kalkma kararı almıştı. Ancak yeni gelen habere göre Sarı-Kırmızılı taraftarların heyecanla beklediği Nwakaeme transferinde mutlu sona gelindi. Galatasaray'ın, Nijeryalı futbolcu ile her konuda anlaşma sağladığı iddia edildi. Peki Anthony Nwakaeme kimdir?

ANTHONY NWAKAEME KİMDİR?

Süper Lig'de aktif olarak forma giymiş olan Afrika kökenli futbolcular Anthony Nwakaeme, maç esnasında yapmış olduğu resital hareketleri ile Trabzonspor taraftarı tarafından çokça sevillmiştir. Nwakaeme 1989 doğumlu olup 32 yaşındadır. Ünlü yıldız, 1.85 metre boya sahip bir futbolcudur. Nwakaeme'nin tam adı ise Anthony Nnaduzor Nwakaeme’dir.

Futbolcunun 2022 yılına kadar Süper Lig ekibi ile sözleşmesi devam etmektedir. Anthony Nwakaeme sağ ayaklı bir futbolcudur ve sol kanatta forma giymektedir. Nwakaeme’nin şuan ki güncel piyasa değeri 5 Milyon Euro olarak ifade edilmektedir. Santrafor ve forvet arkasında da forma giyebilmektedir.

Nijerya asıllı bir Afrikalı olan isim Türkiye’ye İsrail takımlarından olan Hapoel Beer Sheva takımından gelmiştir. Nwakaeme'nin 2021 senesi itibari ile Trabzonspor ile olan sözleşmesi sürmektedir. Anthony Nwakaeme'nin takımı Trabzonspor’da 1.5 Milyon Euro maaş aldığı bilinmektedir.

 


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