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Dünya

Anthony Fauci koronavirüs aşısı için tarihi açıkladı

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, koronavirüs aşısına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 05:51:00 -
Anthony Fauci koronavirüs aşısı için tarihi açıkladı

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci'den önemli bir açıklama geldi. Fauci, aşının koronavirüse karşı etkili olabileceğine inandığını ancak etkili bir aşının en erken 2021'de geliştirilebileceğini söyledi.

Fauci, açıklamasında "Yaygın olarak kullanılabilecek bir aşının en erken 2021'de geliştirileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı. Bazı ilaç şirketlerinin 2020'de aşı geliştirme vaatlerine ilişkin soruları da yanıtlayan Fauci, "Bu konuda biraz şüpheliyim. Ama her şey mümkün." dedi.

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