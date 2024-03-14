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Spor Ante Rebic kararını aldı! Beşiktaş yeşil ışık yaktı
Spor

Ante Rebic kararını aldı! Beşiktaş yeşil ışık yaktı

Yeniakit Publisher
2024-03-14 14:49:00 -
Ante Rebic kararını aldı! Beşiktaş yeşil ışık yaktı

Beşiktaş sezon başında kadrosuna kattığı Ante Rebic'ten bir türlü istenilen verimi alamayınca kadro dışı bıraktı. Karara sinirlenen Rebic takımdan ayrılmaya karar verdi. Yönetimse kararı destekledi. İşte detaylar...

Sezon başında Milan'dan bedelsiz olarak transfer edilen ve büyük işler yapması beklenen Ante Rebic, Beşiktaş'a veda etmeye hazırlanıyor.

Fernando Santos'un gözüne giremeyen Ante Rebic, Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edilmedi.

YÖNETİMDEN YEŞİL IŞIK

Kadroya alınmadığını görünce sinirlenen Rebic'in, Beşiktaş'tan sezon sonu ayrılma kararı aldığı kaydedildi. Oyuncudan memnun olmayan yönetim de bu duruma yeşil ışık yaktı.

BU SEZON NE YAPTI?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon süre bulduğu 23 maçta 691 dakika sahada kaldı. Rebic, bu karşılaşmalarda 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

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