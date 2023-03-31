Dünya iklim krizleri ile mücadele ederken Antarktika'dan gelen haber endişeleri artırdı. Buzullarındaki erime, akıntılara etkisi nedeni ile tehdit oluşturuyor.

Yapılan yeni bir araştırmaya göre Antarktika'daki buz erimeleri okyanus akıntılarını yavaşlatıyor. Araştırma, bunun 2050 yılına kadar dünya iklimini ciddi ölçüde olumsuz etkileyeceğini ortaya koydu. Avustralyalı bilim insanları, Antarktika'da soğuk, tatlı ve yoğun sulardan kaynaklanan 4 bin metrenin altındaki derin okyanus akıntısını inceledi.

Okyanusun en derin kısımlarındaki akıntının yalnızca 30 yıl içinde yüzde 40 oranında yavaşlayabileceğine vurgu yapıldı. Bu durum hem deniz seviyelerini yükseltebilir hem de deniz yaşamını hayati besin kaynaklarından mahrum bırakabilir. New South Wales Üniversitesi İklim Değişikliği Araştırma Merkezi'nden Prof. Dr. Matt England, "Geçmişte bu sirkülasyonların değişmesi bin yıldan fazla sürdü ancak bu sadece birkaç on yıl içinde oluyor." ifadesini kullandı.

Uzmanlar, yüksek sera gazı emisyonlarının hızlı değişimin sürmesine neden olduğuna dikkat çekiyor.

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