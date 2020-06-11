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Teknoloji

Antarktika'da 800 metre uzunluğunda çukur keşfedildi!

Bilim insanları, Antarktika'da yaptıkları bir araştırma sonucu 800 metrelik olağandışı bir çukur keşfettiklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 06:17:00 -
Antarktika'da 800 metre uzunluğunda çukur keşfedildi!

Antarktika'da araştırmalar yapan Rus bilim insanları, ilginç bir keşife imza attı. Araştırmayı Rusya Deniz Kuvvetleri'nin oşinografik gemisi Amiral Vladimirskiy ortaklığı ile gerçekleştiren bilim insanları, Antarktika kıyısında 800 metrelik olağan dışı bir çukur tespit etti. Araştırma sonuçlarının 14 deniz haritasında değişiklikler yapılmasını sağladığı belirtildi.

Rusya Coğrafya Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Araştırma ekibi, I. Aleksandr Toprakları ve Bellingshausen Körfezi'nin hemen yakınında 800 metrelik bir oyuk keşfetti. Kıyı bölgesinde böyle bir fenomen nadir bulunur." ifadelerine yer verildi.

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