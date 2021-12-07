Antalya’ya uçak seferleri var mı? Antalya uçak seferleri yapılıyor mu?

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün verdiği 'turuncu kod'lu uyarının ardından gece saatlerinde Antalya'da fırtına etkili oldu. Sabah saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle kentin ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Saatteki hızı 123 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi. İtfaiye ekipleri, ağaç devrilmesi ve çatı uçması ihbarlarına müdahale etti.

Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Dalgaları izlemek isteyen bazı vatandaşlar, sahili kuş bakışı gören varyanta gelerek fotoğraf çektirdi. Fırtına nedeniyle kent merkezinde bir süper marketin önündeki çadırın yıkıldığı görüldü. Antalya Havalimanı'nda da uçak seferleri aksadı.

Antalya uçuşlar iptal mi edildi?

Fırtına nedeniyle alana inemeyen uçaklar, başka kentlere yönlendirildi. Şiddetli fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'ndan kalkacak uçaklara da izin verilmedi. Uçuş seferlerinde de aksamalar meydana geldi. Şiddetli rüzgar sebebiyle bazı uçaklar piste iniş yapamadı. Başka şehirlere yönlendirilen uçakların ardından yeni seferlerin de iptal edildiği belirtildi.