Antalya'ya tatile gelen Rumen turist hayatını kaybetti
Tatil için geldiği Antalya'da girdiği denizde boğulan Romanya uyruklu turist, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.08 Eylül 2019 Pazar 14:25
Antalya'nın Alanya ilçesinde Romanya uyruklu turist denizde boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Moise Ghica (69) serinlemek için Damlataş Plajı'nda denize girdi. Bir süre suya batıp çıkan Ghica'yı vatandaşlar kıyıya çıkardı.
Müdahaleler yetersiz kaldı
Sağlık ekibince yapılan müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Ghica, kurtarılamadı.
Turistin cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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