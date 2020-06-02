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Aktüel

Antalya’ya şehit ateşi düştü

Siirt’in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için yola çıkan zırhlı aracın şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Celal Özcan’ın cenazesi, Antalya’da toprağa verilecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:04:12 -
Antalya’ya şehit ateşi düştü

Siirt’in Pervari ilçesinde nöbet değişimi için yola çıkan zırhlı aracın şarampole yuvarlanması sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Celal Özcan’ın cenazesi, Antalya’da toprağa verilecek.


Siirt’in Pervari ilçesindeki Doğan Köyü Üs Bölgesi’ne nöbet değişimi için giden 2’nci Komando Taburu’na bağlı askerleri taşıyan zırhlı araç, ilçe çıkışında virajı alamayarak şarampole devrildi. Kazada 9 asker yaralanırken, durumu ağır olan askerlerden Astsubay Çavuş Celal Özcan (27) ve Uzman Çavuş Burak Aydoğan şehit oldu.


Özcan’ın anne ve babasının Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde yaşadığı ve cenazenin Uncalı Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verileceği öğrenildi. 1 yıllık evli olan şehit Özcan’ın eşi Ayça Özcan’ın da Aydın Gerömencik İlçe Jandarma Komutanlığında astsubay olarak görev yaptığı belirtildi.

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