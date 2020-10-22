Antalya'ya önem katanlar ödüllerini alıyor

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen "Kente Önem Katanlar" (KÖK) ödülleri, sahiplerine veriliyor.

İnovasyon, dijital dönüşüm, bilim, eğitim, kültür-sanat, spor, çevre, kurumsal sosyal sorumluluk, Antalya araştırması ve basın kategorilerinin yer aldığı KÖK'te, faaliyetleri ve eserleriyle kentin gelişimine katkı sağlayanlar ödüllendirildi.

Buna göre, güneş enerji sistemlerinde faaliyet gösteren CW Enerji, Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasına girmesiyle ATSO tarafından ödüllendirilen firmalar arasında yer aldı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz'ı ziyaret ederek, ödülü teslim etti.

Yılmaz'ı ve firma çalışanlarını tebrik eden Çetin, CW Enerji'nin kentin yüz akı firmalarından biri olarak bu ödülü almaya hak kazandığını belirtti.

Yılmaz da kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme ve yenilikçilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

ATSO tarafından ödüle layık görüldükleri için mutlu ve gururlu olduklarını aktaran Yılmaz, Antalya ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Ar-Ge çalışmaları sonucu başarı ivmelerini gün geçtikçe yükselttiklerini anlatan Yılmaz, katma değerli ürünleri ve başarılı çalışmalarıyla sektör adına kazanımlar sağlamayı sürdüreceklerini aktardı. Yılmaz, başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.