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Aktüel Antalya'ya önem katanlar ödüllerini alıyor
Aktüel

Antalya'ya önem katanlar ödüllerini alıyor

Teknokent'te Ar-Ge faaliyetlerini yürüten 2 firmaya ödül verildi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 14:59:19 -
Antalya'ya önem katanlar ödüllerini alıyor

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen "Kente Önem Katanlar" (KÖK) ödülleri, sahiplerine veriliyor.

İnovasyon, dijital dönüşüm, bilim, eğitim, kültür-sanat, spor, çevre, kurumsal sosyal sorumluluk, Antalya araştırması ve basın kategorilerinin yer aldığı KÖK'te, faaliyetleri ve eserleriyle kentin gelişimine katkı sağlayanlar ödüllendirildi.

Buna göre Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent'te Ar-Ge faaliyetlerini yürüten Paximum Bilişim kurucusu Erol Türk ve Visirobo Yazılım kurucusu Ali Mert Alta, çalışmalarıyla ödül almaya hak kazandı.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Türk ile Alta'ya ödüllerini verdi.

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz da Türk ve Alta'yı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Önemli çalışmalarıyla kentin gelişimine ve Teknokent'in başarılarına katkı sağlayan girişimciler ile şirket kurucularının önemli başarılarda isimlerini duymanın gurur verici olduğunu aktaran Yavuz, başarıların devamını diledi.

Türk ve Alta da verilen destekten dolayı teşekkür etti.


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