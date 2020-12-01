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Ekonomi Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 3 milyon 382 bin 485'e ulaştı
Ekonomi

Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 3 milyon 382 bin 485'e ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 14:43:39 -
Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 3 milyon 382 bin 485'e ulaştı

ANTALYA (AA) - Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı, kasım sonu itibarıyla 3 milyon 382 bin 485'i buldu.

Dünyanın salgınla mücadele ettiği dönemde, Türkiye'nin "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, farklı ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

AA muhabirinin, İl Kültür Turizm ve Müdürlüğünün verilerinden derlediği bilgiye göre, yılın başından 30 Kasım'a kadar kente gelen turist sayısı 3 milyon 382 bin 485'e ulaştı.

Kente gelen yabancı misafirlerde Rus turistler 1 milyon 474 bin 186 kişiyle ilk sırada yer aldı. Rusya'yı, 555 bin 954 misafirle Ukrayna, 341 bin 217 turistle Almanya, 209 bin 673 kişiyle İngiltere izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tetbirleri kapsamında sağlıklı ve güvenli turizm hizmeti sunan Antalya'ya, sezon sonu olmasına rağmen Kasım'da 105 bin 856 turist geldi. Bu turistlerin 71 bin 607'sini Ruslar, 5 bin 732'sini Almanlar oluşturdu.

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