Antalyasporlu provokatör ülkesinde kahraman gibi karşılandı!
Antalyaspor'un provokatörü yahudi Sagiv Jehezkel, ülkesinde provokatör gibi karşılandı.
Antalyaspor’un siyonist futbolcusu İsrailli Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı golden sonra kolundaki beyaz sargıda bulunan "Davut yıldızı" simgesi ile “7 Ekim” ve “100. gün” yazılı notları kameraya göstererek İsrail’in katliamına destek verdi.
Jehezkel, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan gözaltına alındı. Yahudi futbolcu emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Özel uçakla Türkiye’den kaçan Jehezkel, ülkesine döndü.
Siyonist yahudi ülkesi İsrail'de bir kahraman gibi karşılandı.
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