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Spor Antalyasporlu futbolcular laktat testinden geçti
Spor

Antalyasporlu futbolcular laktat testinden geçti

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:22:36 -
Antalyasporlu futbolcular laktat testinden geçti

ANTALYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolculara laktat testi yapıldı.

Kırmızı-beyazlı takım, dün görevine başlayan teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde, 22 Kasım Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fraport TAV Antalyaspor'umuz, Belek'teki Gloria Sport Arena'da laktat testinden geçti. Futbolcularımıza, Gloria Sport Arena'nın son model cihazları ile test uygulandı. Teknik direktörümüz Ersun Yanal ve teknik ekibinin gözetimindeki testlerin bitiminde bir süre fitness salonunda ve koşu parkurunda çalışan futbolcularımız, yarın da Gloria Sports Arena'da izokinetik testlerinden geçecek."

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