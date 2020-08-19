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Spor Antalyaspor'dan Nuri Şahin'e "hoş geldin" klibi
Spor

Antalyaspor'dan Nuri Şahin'e "hoş geldin" klibi

Nuri Şahin: - "Bugüne kadar seçimlerimde, vizyonuyla, tutkusuyla, hedefleriyle beni etkileyen özel kulüplerin ve şehirlerin bir parçası olmaya çalıştım"

Yeniakit Publisher
2020-08-19 19:17:08 -
Antalyaspor'dan Nuri Şahin'e "hoş geldin" klibi

ANTALYA (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, yeni transferi orta saha oyuncusu Nuri Şahin için bir "hoş geldin" klibi hazırladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün transfer duyurusu ile birlikte sosyal medyadan paylaştığı videoda, 32 yaşındaki Nuri Şahin'in Antalya manzarasına karşı Türk kahvesi yudumladığı bir mekanda, eski fotoğraflarına bakarken çekilen görüntülerine yer verildi.

Nuri Şahin, videoda yer alan açıklamasında, "Bugüne kadar seçimlerimde, vizyonuyla, tutkusuyla, hedefleriyle beni etkileyen özel kulüplerin ve şehirlerin bir parçası olmaya çalıştım. Ata'mızın, 'Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel yeridir.' sözüyle beni etkileyen bu güzel şehre, 'Biz Antalyasporuz' diyorum. Biz Antalyasporuz..." ifadelerini kullandı.


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